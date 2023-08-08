الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ورشة في "مبادئ السيناريو" بمركز جمال عبد الناصر.. غدًا

ورشة في مبادئ السيناريو
ورشة في مبادئ السيناريو

ضمن نشاط مركز جمال عبدالناصر الثقافي بالإسكندرية التابع لصندوق التنمية الثقافية خلال الاجازة الصيفية؛ ينظم المركز ورشة في مبادئ السيناريو مع الدكتور نادر رفاعى، فى تمام الساعة السابعة من مساء غد الأربعاء الموافق ٩ أغسطس الجاري.

تشمل الورشة مبادىء عامة للسيناريو (الفكرة ـ الملخص ـ المعالجة ـ شكل السيناريو)، البناء الدرامى فى الفيلم السينمائى، رسم الشخصيات فى الفيلم السينمائى، تقنيات الحوار السينمائى، وعلاقة السيناريست بباقى عناصر الفيلم، ودور المكان فى السيناريو السينمائى.

نادر رفاعي رئيس قسم النقد السينمائي بأكاديمية الفنون فرع الإسكندرية، نشرت له العديد من المقالات النقدية فى عدد من الصحف المصرية والعربية منها: الأهرام، القاهرة، الدستور، بغداد، الفنون، كما أشرف على مجموعة من الورش السينمائية المتخصصة فى عدد من الأماكن الثقافية، وشارك فى كتابة عدد من الأفلام القصيرة والوثائقية منها: "عيون الحرية شارع الموت" الذى حصل على جائزة الحريات بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 2013، "أنا مخرج الفيلم" الذى حصل على جائزة أفضل فيلم قصير بالمهرجان اللبنانى للسينما والتلفزيون 2014.

كما تستضيف قاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، اللقاء السادس عشر من سلسلة "أرواح في المدينة" والتى تقام  بالتعاون بين بيت المعمار المصري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ومشروع "القاهره عنوانى"، وتقام هذا الشهر بعنوان "قاهرة إسماعيل المفتش".

يتناول التميمى قصة الصديق المعاون الذي تحول إلى شريك في الحكم ثم صارت قصته عبرة وانتهت حياته بمأساة... إسماعيل المفتش وزير المالية في زمن الخديوي اسماعيل، الرجل الذى تحول من موظف في خدمة الخديوي إلى شريك في الحكم ثم صارت قصته عبرة، كما يتناول شخصية المفتش التى جسدها الفنان الكبير أسامة عباس فى مسلسل "بوابة الحلواني".

يذكر أن سلسلة "أرواح في المدينة" أطلقها قبل عام مشروع "القاهرة عنواني" بالتعاون مع بيت المعمار المصري وتستضيفها سينما الهناجر التابعين لقطاع الصندوق.

أكاديمية الفنون التنمية الثقافية الدكتور نادر رفاعي السيناريو السينمائي القاهرة عنواني النقد السينمائي جمال عبد الناصر سينما الهناجر صندوق التنمية الثقافية قاعة سينما الهناجر مركز جمال عبدالناصر الثقافي

الأكثر قراءة

هبوط حاد بالدورة الدموية.. والنيابة تستمع لأقوال محتجزين فى وفاة مسجون بقسم دار السلام

ضبط قائد "ميكروباص" أوقف حركة المرور فى منطقة التجمع

جهاز حدائق أكتوبر يعلن خبرا سارا لسكان المدينة

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

ارتفاع حالات الغرق.. إنقاذ شخصين وغرق 2 آخرين بالساحل الشمالي

"بسبب مرات عمه".. أب يُعري ابنه ويعذبه حتى الموت في أوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال