ورشة في "مبادئ السيناريو" بمركز جمال عبد الناصر.. غدًا

ضمن نشاط مركز جمال عبدالناصر الثقافي بالإسكندرية التابع لصندوق التنمية الثقافية خلال الاجازة الصيفية؛ ينظم المركز ورشة في مبادئ السيناريو مع الدكتور نادر رفاعى، فى تمام الساعة السابعة من مساء غد الأربعاء الموافق ٩ أغسطس الجاري.

تشمل الورشة مبادىء عامة للسيناريو (الفكرة ـ الملخص ـ المعالجة ـ شكل السيناريو)، البناء الدرامى فى الفيلم السينمائى، رسم الشخصيات فى الفيلم السينمائى، تقنيات الحوار السينمائى، وعلاقة السيناريست بباقى عناصر الفيلم، ودور المكان فى السيناريو السينمائى.

نادر رفاعي رئيس قسم النقد السينمائي بأكاديمية الفنون فرع الإسكندرية، نشرت له العديد من المقالات النقدية فى عدد من الصحف المصرية والعربية منها: الأهرام، القاهرة، الدستور، بغداد، الفنون، كما أشرف على مجموعة من الورش السينمائية المتخصصة فى عدد من الأماكن الثقافية، وشارك فى كتابة عدد من الأفلام القصيرة والوثائقية منها: "عيون الحرية شارع الموت" الذى حصل على جائزة الحريات بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 2013، "أنا مخرج الفيلم" الذى حصل على جائزة أفضل فيلم قصير بالمهرجان اللبنانى للسينما والتلفزيون 2014.

كما تستضيف قاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، اللقاء السادس عشر من سلسلة "أرواح في المدينة" والتى تقام بالتعاون بين بيت المعمار المصري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ومشروع "القاهره عنوانى"، وتقام هذا الشهر بعنوان "قاهرة إسماعيل المفتش".

يتناول التميمى قصة الصديق المعاون الذي تحول إلى شريك في الحكم ثم صارت قصته عبرة وانتهت حياته بمأساة... إسماعيل المفتش وزير المالية في زمن الخديوي اسماعيل، الرجل الذى تحول من موظف في خدمة الخديوي إلى شريك في الحكم ثم صارت قصته عبرة، كما يتناول شخصية المفتش التى جسدها الفنان الكبير أسامة عباس فى مسلسل "بوابة الحلواني".

يذكر أن سلسلة "أرواح في المدينة" أطلقها قبل عام مشروع "القاهرة عنواني" بالتعاون مع بيت المعمار المصري وتستضيفها سينما الهناجر التابعين لقطاع الصندوق.