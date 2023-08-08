للمرة الثانية.. الأندية السعودية تمثل 75% في نصف نهائي البطولة العربية

لم تتمكن أندية أي دولة عربية من حجز 3 مقاعد لها في دور قبل النهائي في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال سوى الأندية السعودية، فقد استطاعت 3 أندية سعودية أن تتأهل إلى دور الأربعة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، وهي الهلال، والشباب، والنصر.

الهلال

لم يبدأ البطولة بشكل جيد إذ افتتح مبارياته في المجموعة الثانية بالتعادل السلبي مع نادي الأهلي طرابلس الليبي، وبعده في الجولة الثانية تلقى هزيمة على يد نادي السد القطري بنتيجة 2 – 3 لكن في الجولة الثالثة استفاق، وتمكن من تجاوز عثرته في أول جولتين، وفاز على نادي الوداد الرياضي المغربي بنتيجة 2 – 1.

وبالنقاط الأربع هذه التي جمعها صعد إلى دور الثمانية بصفته وصيف المجموعة، وبالرغم من صعوبة الصعود إلى أنه في هذا الدور نجح في اقصاء مواطنه الإتحاد بالفوز عليه بنتيجة 3 – 1.

الشباب

استطاع أن يتصدر المجموعة الثالثة بـ7 نقاط حصدها من انتصارين تحققا على ناديي الزمالك، والإتحاد المنستيري التونسي بنفس النتيجة بهدف نظيف في الجولتين الثانية، والثالثة على الترتيب لكن في الجولة الأولى تعادل دون أهداف مع مواطنه النصر.

وفي الدور ربع النهائي أطاح بنادي الوحدة الإماراتي بضربات ترجيحية 5 – 4 بعد نهاية اللقاء بنتيجة التعادل السلبي.

النصر

احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط جمعها من فوز واحد سجل على المنستيري بنتيجة 4 – 1 في الجولة الثانية، وتعادلين، التعادل الأول كان دون أهداف مع الشباب، والتعادل الثاني كان بنتيجة إيجابية بهدف لمثله مع الزمالك في الجولة الثالثة.

وفي دور الثمانية أخرج نادي الرجاء الرياضي المغربي بعد أن تغلب عليه بنتيجة 3 – 1.

مثلما كان هناك صدام سعودي في دور ربع النهائي ما بين الإتحاد والهلال، فهناك صدام سعودي آخر منتظر في دور نصف النهائي ما بين الهلال، والشباب.

أما المواجهة الأخرى في دور قبل النهائي، فهي تجمع ما بين نادي الشرطة العراقي، والنصر.

الشرطة

لم يتوقع كثيرون أن يصل الشرطة إلى هذه المرحلة لأنه كان يعد الحلقة الأضعف في المجموعة الأولى لكنه تمكن من أن يخالف أغلبية التوقعات، وتخطى المجموعة وصيفا بـ4 نقاط حصدها من انتصار واحد تحقق على نادي الصفاقسي التونسي بنتيجة هدف دون رد في الجولة الأولى، وتعادل واحد كان بنتيجة سلبية مع نادي الترجي الرياضي التونسي في الجولة الثانية، وهزيمة وحيدة تلقاها على يد نادي الإتحاد بنتيجة 1 – 2.

وفي دور ربع النهائي واصل مفاجآته، واستطاع أن يقصي السد بالفوز عليه بنتيجة كبيرة 4 – 2.

الأندية السعودية في 2005

هذه ليست المرة الأولى التي تتواجد فيها 3 أندية سعودية في دور الأربعة لكنه حدث من قبل في بطولة دوري أبطال العرب 2005، وهي الأهلي، والهلال، والإتحاد.

كان الصدام السعودي ما بين الهلال، والإتحاد، وتمكن الإتحاد هذه المرة من الاطاحة بالهلال حيث تغلب عليه في لقائي الذهاب، والعودة بنتيجتي هدف دون مقابل، و2 – 1 على الترتيب.

أما المواجهة الأخرى، فكانت ما بين الأهلي، والصفاقسي، ومنع الصفاقسي أن يكون النهائي سعوديا خالصا حيث هزم الأهلي بنتيجة كبيرة ثلاثية نظيفة.

لكن استطاع الاتحاد أن يثأر للأهلي في النهائي، ويفوز على الصفاقسي في مباراتي الذهاب، والإياب بنتيجتي هدفين دون رد، و2 – 1 على الترتيب ليتوج باللقب.

فهل في كأس ملك سلمان للأندية الأبطال يمنع الشرطة هو الآخر أن يكون النهائي سعوديا خالصا؟

كان النهائي سعوديا خالصا مرة واحدة فقط من قبل في بطولة الأندية العربية العاشرة لأبطال الدوري 1994 في الرياض، وجمع ما بين الهلال، والإتحاد، وحصل حينها الهلال على اللقب بضربات ترجيحية 4 – 3 عقب انتهاء المباراة بالتعادل دون أهداف.