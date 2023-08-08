شكرى وعمار يترأسان اجتماعات لجنة التشاور السياسى بين مصر وتونس (صور)

ترأس وزير الخارجية، سامح شكري، ونبيل عمَّار، وزير الخارجية التونسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعات الدورة 15 للجنة التشاور السياسي بين مصر وتونس، والذي يعقد في تونس.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية، إن ملفات العلاقات الثنائية على طاولة مشاورات وزيري الخارجية، والعديد من قضايا المنطقة والملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقبيل اجتماعات التشاور السياسي، عقد شكري وعمار اجتماعًا ثنائيًا مغلقًا في مقر وزارة الخارجية التونسية.

وكان عمار استقبل شكري فور وصوله إلى تونس، قادمًا من تشاد بعد حضور أول اجتماعات الآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دوار جوار السودان.