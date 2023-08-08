غدًا.. انطلاق سلسلة ندوات بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "العلوم الاجتماعية فى عالم متغير"

تطلق مكتبة الإسكندرية اعتبارا من غد الأربعاء، سلسلة من الندوات عبر الإنترنت تحت عنوان "العلوم الاجتماعية في عالم متغير"، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعه القاهرة.

ووفقا لبيان للمكتبة، اليوم الثلاثاء، تبدأ السلسلة بندوة الغد "آفاق المستقبل في علم الاجتماع: نظرة على الجمعية الدولية لعلم الاجتماع ونشاطاتها"؛ يلقيها الأستاذ الدكتور مبروك بوطقوقة، أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعه باتنة 1 بالجزائر، وعضو اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لعلم الاجتماع، والمشرف العام لمركز فاعلون.. ويدير الندوة الأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع، وستكون الندوة متاحة لمشاركة الجمهور للتعرف على توصيات المؤتمر الدولي لعلم الاجتماع الذي عُقد في أستراليا في يونيو الماضي وتلقي أسئلتهم.

تأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة، وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، الذي يهدف إلى تنمية القدرات العلمية والمعرفية في مجال التنمية المستدامة وتعزيز النقاش ورفع الوعي العام في هذا المجال.