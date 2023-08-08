"صناع الحياة": لدينا 20 ألف متطوع موجودين لخدمة أهلنا فى مصر

قال اللواء محسن النعماني، محافظ سوهاج السابق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "صناع الحياة"، إن المؤسسة تفتخر بالتعامل مع الوزارة في خدمة المجتمع المدني، وأكد أن مشروع الخدمات المتكاملة يتضمن جميع الخدمات التي تتشارك فيها المؤسسة والوزارة.

وأضاف أن "صناع الحياة" تضم 20 ألف متطوع يخدمون أهالي مصر، وأن تعاون الوزارة يضفي فاعلية على المشروع لتحقيق الأهداف المرجوة وتقديم الخدمات لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى للمشروع بدأت في المنوفية، وشهدت جهودًا دائمة للوصول إلى الأهالي وتخفيف أي عبء عنهم، وأنه تم تحقيق أرقام قياسية خلال الأيام الأولى.