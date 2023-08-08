الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان يؤكد دور الجامعة فى تقديم الدعم لتطوير كفاءة العاملين

السيد قنديل رئيس
السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على دور الجامعة في تقديم الدعم والمساهمة في تطوير كفاءة العاملين وتحسين أدائهم، وجاء ذلك خلال الكلمة الترحيبية فى ورشة العمل التي عقدت حول كيفية استخدام برنامج البيرول للوحدات الحسابية، حيث تسعى الجامعة دائما إلي تعزيز المعرفة والمهارات لدى العاملين في مجالات مختلفة.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أننا نعمل على تحقيق الشفافية لجميع العاملين بالجامعة لذا وجب علينا مواكبة التقدم والاستيعاب الجيد للانظمة التى تسهم فى تحقيق الشفافية فى الوحدات الحسابية، كما تسهم فى سرعة انجاز العمل.

ووفقا لبيان صادر عن جامعة حلوان اليوم، فقد تم عقد ورشة عمل متخصصة للسادة العاملين في الوحدات الحسابية، بهدف توضيح استخدام وفهم أعمق لبرنامج البيرول وتجاوز التحديات والمعوقات التي تعترض سير العمل.

وتضمنت ورشة العمل شرح تفصيلي لمميزات ووظائف البرنامج، وطرق تحسين أداء الوحدات الحسابية باستخدامه.

كما تم تسليط الضوء على العقبات الشائعة التي تواجه المستخدمين وكيفية تجاوزها بفعالية.

وقد شهدت الورشة حضور الدكتور أحمد هريدى، رئيس الإدارة المركزية للخبرة بوزارة المالية، وعدد من المندوبين من وزارة المالية، وتم تقديم كل التفسيرات الوافية والنصائح القيمة حول استخدام البرنامج وتطبيقه الفعال، وتم تنظيم الورشة بإشراف الاستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة.

 

 

الدكتور السيد قنديل السيد قنديل رئيس الإدارة المركزية المعرفة والمهارات أمين عام الجامعة جميع العاملين جامعة حلوان
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