الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

3 بدلاء لكيليان مبابى فى هجوم باريس سان جيرمان بالموسم الجديد

كيليان مبابى
كيليان مبابى

أفادت تقارير صحفية بأن إدارة نادي باريس سان جيرمان اختارت 3 لاعبين لاستبدال كيليان مبابي، مهاجم الفريق، في تشكيل الموسم الجديد.

ودخل مبابي في أزمة مع إدارة ناديه وصلت إلى حد عرضه للبيع من قبل إدارة النادي، بعدما أبلغهم بعدم رغبته في تفعيل شرط التمديد، والذي كان منصوصًا عليه أثناء توقيعه على التجديد الأخير في الصيف الماضي، وهو ما أغضب إدارة النادي لرفضها رحيله بشكل مجاني، وأبلغته بأنه يجب عليه التوقيع على عقد جديد أو الرحيل خلال الانتقالات الجارية.

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، فإن إدارة باريس ترغب في استبدال مبابي بمهاجمين ذوي قدرات متعددة وهما راندال كولو مواني، مهاجم أينتراخت فرانكفورت، والبرتغالي جونسالو راموس.

وتعاقد نادي باريس سان جيرمان مع جونسالو راموس قادمًا من فريق بنفيكا البرتغالي معارًا لمدة موسم مع شرط للشراء في نهاية الإعارة.

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كما أفادت الشبكة بأن مفاوضات التعاقد مع عثمان ديمبيلي، لاعب فريق برشلونة، مازالت جارية وقد يستغني النادي عن البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الفترة المقبلة.

ويرغب ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، أن يكون هجوم فريقه في الموسم المقبل مكونًا من جونسالو راموس وعثمان ديمبيلي وكولو مواني.

باريس سان جيرمان كيليان مبابي مبابي راندال كولو مواني جونسالو راموس
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