"الصحة": ممارسة الرياضة بانتظام تقلل فرص الإصابة بالسكري بنسبة 27%

قالت وزارة الصحة والسكان إن ممارسة الرياضة بانتظام تقلل فرص إصابتك بمرض السكري بنسبة 27%، وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا تحمى من الإصابة بسرطان الثدي.

ودعا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال الخدمات التي تقدمها المبادرة المستدامة، مؤكدا أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يسهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان وفقا لأحدث المعايير العالمية.



وذكر أن 548 ألفا و126 سيدة ترددن على المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة ضمن المبادرة، لافتا إلى أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، مشيرا إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 15335.

ولفت إلى أن المبادرة تستهدف السيدات بداية من سن 18 عاما وتتضمن الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري ضغط الدم قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة أو زيادة الوزن) إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.