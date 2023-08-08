الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فان دى فين يجتاز الفحص الطبى ويوقع لتوتنهام هوتسبير اليوم

ميكي فان دي فين
ميكي فان دي فين

أكمل الهولندي ميكي فان دي فين، لاعب فريق فولفسبورج الألماني، الفحص الطبي الخاص بانتقاله لصفوف فريق توتنهام هوتسبير الانجليزي.

ويلعب فان دي فين ضمن صفوف فولفسبورج منذ انضمامه من نادي فوليندام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، فإن فان دي فين اجتاز الفحص الطبي الخاص بانتقاله لتوتنهام بنجاح.

ولعب ميكي فان دي فين 36 مباراة بقميص فولفسبورج خلال الموسم الماضي، وسجل هدفًا وصنع 2 لزملائه في الفريق.

ومن المقرر أن يوقع اللاعب على عقود انضمامه لتوتنهام رسميًا اليوم، قبل الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة والذي يتوقع أن يكون بعد ظهر اليوم.

فان دي فين بدأ مسيرته في شباب فريق فوليندام، وتدرج في المراحل العمرية بالفريق حتى تم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2019، وقضى موسمين مع الفريق الأول قبل أن ينتقل لنادي فولفسبورج.

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