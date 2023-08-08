"الصحة" تكشف الوقت الأنسب لفطام الأطفال

قالت وزارة الصحة والسكان إن الوقت الأنسب لفُطام الأطفال بعد سنتين من عمره، وذلك طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

ونصحت وزارة الصحة والسكان الأمهات بالالتزام بالرضاعة الطبيعية لأنها تعزز صحة طفلك النفسية والجسدية.

وقالت الدكتورة أمال عبد الحي مدير الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة، إن الرضاعة الطبيعية لا يجب تخصيص أسبوع للاحتفال بالرضاعة الطبيعية، بل لابد أن تكون السنة كلها احتفال بالرضاعة الطبيعية فهى أهم شيء لابد أن يكون موجود.

وأضافت مدير الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة، أن الرضاعة الطبيعية من أهم الأشياء للطفل لأن الله سبحانه وتعالى خلق له طعام أمن وصحى للطفل، ونحتاج توعية كبيرة بأهمية الرضاعة الطبيعية .

وتابعت مدير الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة، أن كل أم بمقدرتها أن ترضع طفلها رضاعة طبيعية لابد أن تفعل ذلك، خاصة أن 50 % من الأطفال لا يرضعون طبيعى أو يحصلون على رضاعة مختلطة بين الطبيعى والصناعية، فالرضاعة الطبيعية أهم وأول شيء مهم للطفل، و98 % من المشكلات الخاصة بالأمهات يمكن حلها كى ترضع طفلها بالرضاعة الطبيعية .