الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ملابسات وفاة طفلة سقطت من نافذة عقار في الطالبية

جريدة الدستور

كشفت تحريات مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، عن عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع طفلة بمنطقة الطالبية.

وتبين أن الطفلة أثناء لهوها اختل توازنها وسقطت من نافذة الطابق الخامس.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط طفلة من عقار في الطالبية، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات اختل توازنها أثناء اللعب وسقطت من النافذة، مما أسفر عن مصرعها نتيجة إصابتها بكسور ونزيف.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تحريات مباحث الجيزة حادث شبهة جنائية مصرع طفلة منطقة الطالبية
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