"تعليم أسوان" تكرّم أوائل الثانوية العامة

شهد عبدالكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، حفل تكريم أوائل طلاب الثانوية العامة بمدرسة كرم الديب الثانوية على مستوى المحافظة وإدارة كوم أمبو.

حضر الاحتفال فيصل نعيم، مدير عام التعليم العام، وأحمد سلامة، مدير إدارة كوم امبو التعليمية، وأولياء أمور الطلاب، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

جدير بالذكر، أنه خلال الأيام الماضية، قدم عبدالكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أجمل وأرق التهانى القلبية، الممزوجة بأسمى آيات الفخر والتقدير، لأبنائه الطلبة والطالبات أوائل محافظة أسوان في الثانوية العامة بشعبها (العلمية علوم- العلمية رياضيات- الشعبة الأدبية) للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية.

وقدم عبدالكريم لطفي التهنئة كذلك لأولياء أمور الطلاب لنجاح أبنائهم الباهر فى الشهادة الثانوية، معتبرًا هذا النجاح والتفوق تتويجًا لعام كامل من العناء والمثابرة، واصفًا إياهم بالجنود المجهولة التي كافحت وتحملت مشاق الحياة وضغوطها من أجل وصول أبنائهم لهذا المستوى المتميز من التفوق.

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