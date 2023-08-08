الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

يجدر الإشارة إلي أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

- مرصد الأزهر: الأقصى حق كامل للمسلمين 

وأمس الإثنين، قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن أجهزة الكيان الصهيوني الخبيثة، ومنظماته السرطانية حول العالم تسعى إلى إزالة الموانع الدينية اليهودية المزعومة، التي بموجبها يمتنع كثير من المستوطنين عن القيام باقتحام المسجد الأقصى، ورغبة في زيادة عدد المستوطنين، وتعزيز التواجد الصهيوني داخل ساحات الأقصى، الأمر الذي يتخذه الاحتلال ذريعة لتقسيم الأقصى المبارك زمانيًّا ومكانيًّا، وقد يصل الأمر إلى هدمه، وبناء الهيكل المزعوم في موقع مسجد قبة الصخرة.

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

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