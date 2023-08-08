الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشقاء في مشاجرة بالطوب والعصا بجنوب بني سويف

جثة
جثة

أصيب 3 شباب أشقاء، اليوم الثلاثاء، بإصابات مختلفة إثر نشوب مشاجرة بين آخرين استخدموا فيها الطوب والعصي، بقرية جبل النور الواقعة شرق النيل بدائرة مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

 البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية جبل النور بدائرة المركز، نتج عنها إصابة 3 أشقاء.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من “محمد.ر.م” 30 عامًا، مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج، "عيد.ر.م" 30 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، "محمود.ر.م" 32 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات،إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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