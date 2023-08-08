الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من المسرح المدرسي للسينما.. محطات في حياة الفنان أبو بكر عزت

أبو بكر عزت
أبو بكر عزت

في مثل هذا اليوم 8 أغسطس وُلد الفنان الراحل أبو بكر عزت، الذي قدّم العديد من الأعمال والأدوار المختلفة ما بين الشر والكوميدي ليترك بصمة كبيرة في عالم السينما.

اكتشف الفنان أبو بكر عزت موهبته الفنية من خلال مسرح المدرسة، حيث قدّم أول عمل مسرحي له بعنوان “الفضائح”، وخلال دراسته في كلية الآداب، التحق بمعهد التمثيل وتخرج عام 1959، لينضم بعدها لفرقة المسرح الحر ويشارك في عدة أعمال مسرحية منها: "الدخول بالملابس الرسمية"، "دبور"، و"الدلوعة".

ليقدّم بعدها الفنان أبو بكر عزت العديد من الأعمال الفنية التي من خلالها لمع اسمه، وأبرز تلك الأعمال: "المرأة والساطور"، "الرجل الشرس"، "الزمن والكلاب"، "لصوص خمس نجوم"، "دموع صاحبة الجلالة"، "ضد الحكومة"، "الهروب"، "الإمبراطور"، "المطارد"، "قمر الليل"، "كلاب الحراسة"، "لك يوم يا بيه"، و"الاحتياط واجب"، "دعوة للزواج"، وغيرها من الأعمال السينمائية التي لها أثر كبير لدى الجماهير. ومن ضمن الأعمال الدرامية التي تألّق بها: "وجع البعاد"، "مكان في القلب"، "بنت أفندينا"، "على نار هادئة"، "طعم الأيام"، "رأفت الهجان"، و"السقوط في بئر سبع"، وكان آخر مسلسلاته "على نار هادئة" مع الفنانة القديرة إلهام شاهين.

رحيل الفنان أبو بكر عزت عن عالمنا

رحل عن عالمنا الفنان الكبير أبو بكر عزت في 27 فبراير عام 2006 عن عمر ناهز 72 عاماً، إثر تعرضة لأزمة قلبية حادة أثناء توجهه لموقع تصوير أحدث مسلسلاته “ومضى عمري الأول”، ليظل أسمه خالداً في عالم السينما تقديراً على مجهوداته الفنية التي قدمها خلال مشواره الفني.

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