أسعار الدواجن اليوم 8 أغسطس في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن اليوم ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار حيث ارتفعت 4 جنيهات في الكيلو، حيث سجلت الأسعار أمس 60 جنيها للكيلو واليوم تسجل 64 جنيها للكيلو.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 8 أغسطس

ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في بورصة الدواجن تسجل 64 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 72 جنيها للكيلو.

اسعار الدواجن الساسو اليوم الثلاثاء 8 أغسطس

وبلغت اسعار الدواجن الساسو اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في بورصة الدواجن تسجل 94 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 107 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن البلدى اليوم الثلاثاء 8 أغسطس

بلغت أسعار الدواجن البلدى اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في بورصة الدواجن تسجل 95 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 110جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن أمهات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس

أسعار الدواجن أمهات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في بورصة الدواجن تسجل 55 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 61 جنيها للكيلو.

أسعار البط والحمام اليوم الثلاثاء 8 أغسطس

سجلت أسعار لحم السمان 70 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار لحم نعام القائم 120 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار لحم بط (بلدي) 102 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي)355 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار لحم فخد نعام 255 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك )100 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك)80 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) 62 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي )66 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات)57 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي )59 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز)120 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار لحم بط (مولار)63 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) 57 جنيها للكيلو .

سجلت أسعارلحم بط (مسكوفي) 102 جنيها للكيلو .