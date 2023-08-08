الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ظاهرة فلكية بديعة.. القمر يقترن مع "الثريا" الليلة

القمر
القمر

تشهد سماء مصر ظاهرة فلكية بديعة الليلة، حينما يقترن القمر مع الحشد النجمي "الثريا"، وهي واحدة من 16 ظاهرة فلكية تحدث خلال شهر أغسطس.

وقال الدكتور أشرف تادروس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تقرير حول الظواهر الفلكية لهذا الشهر، إن اقتران القمر والثريا الذي يعد الألمع بين الحشود النجمية، سوف يحدث الليلة في الساعة الثانية عشر و50 دقيقة، في أولى ساعات التاسع من أغسطس، ويظل الاقتران حتى صباح اليوم التالي.

ويعني الاقتران وجودها في خط واحد من زاوية الرؤية، وليس اقتراب هذه النجوم من بعضها، خاصة وأنها تبعُد مسافات كبيرة عن بعضها البعض.

القمر الثريا القمر والثريا اقتران القمر فلك
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