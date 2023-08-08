"تموين الدقهلية": تحرير 84 مخالفة تموينية متنوعة في حملات ب 7 مراكز

حررت مديرية تموين الدقهلية 84 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق والمخابز ب7 مراكز ؛ وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة - في بيان اليوم الثلاثاء - إن الحملات الرقابية المكثفة التي شنتها المديرية أسفرت عن تحرير 84 محضرا بمخالفات تموينية متنوعة منها 36 محضرا بمخالفات على المخابز و 48 محضرا بمخالفات على الأسواق.

وشدد وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة؛ وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.