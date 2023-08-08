الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تموين الدقهلية": تحرير 84 مخالفة تموينية متنوعة في حملات ب 7 مراكز

السيد دايرة
السيد دايرة

 

حررت مديرية تموين الدقهلية 84 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق والمخابز ب7 مراكز ؛ وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة - في بيان اليوم الثلاثاء - إن الحملات الرقابية المكثفة التي شنتها المديرية أسفرت عن تحرير 84 محضرا بمخالفات تموينية متنوعة منها 36 محضرا بمخالفات على المخابز و 48 محضرا بمخالفات على الأسواق.
وشدد وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة؛ وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.

 

احتياجات المواطنين احتياجات المواطن التموين بالدقهلية الاسواق والمخابز الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن الحملات الرقابية سلامة المواطن رفع مستوى الخدمات صحة وسلامة المواطنين قال وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة
ads

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى وسلطان البهرة يشهدان افتتاح مسجد السيدة نفيسة

ضبط راكبين بمطار القاهرة بحوزتهما عقاقير مدرجة بجداول المخدرات

"الأنباء" الكويتية تبرز منح الرئيس السيسي لسلطان البهرة وشاح النيل

الرئيس السيسى: نبذل جهودًا كبيرة لتطوير القاهرة التاريخية

الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير المقصورة بمسجد السيدة نفيسة (بث مباشر)

الرئيس السيسى يفتتح مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية