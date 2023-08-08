حبس 6 حاولوا ترويج 15 كيلو حشيش وهيروين في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من 6 عاطلين، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازتهم لكمية من الحشيش والهيروين بمبلغ 1.1 مليون جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 6 عاطلين لـ"4 منهم معلومات جنائية مسجلة" بالاتجار وترويج المواد المخدرة على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسمي شرطة أول وثان العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين والقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على "كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرامًا، وكمية من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض، وميزان حساس".

وبمواجهتهم أيدوا بما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و100 ألف جنيه تقريبًا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.