ماهر فرغلى لـ"الشاهد": الإخوان هجموا على مسجد بأسيوط وقتلوا فردا من الجماعة الإسلامية

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون جماعة الإخوان، إنه في محافظة أسيوط حدثت جريمة قتل من قبل جماعة الإخوان الإرهابية بمسجد أولاد خشبة، وذلك بسبب هجوم الجماعة الإسلامية على مسجد الإخوان، وهذا بمثابة رد مباشر على هجوم الإخوان على مسجد الرحمة الذي كان يقع تحت سيطرتهم، ونتيجة هذا النزاع تم وقوع ضحية.

وأكد ماهر فرغلي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه تدخلت أطراف وسيطة لتحديد مساجد الإخوان ومساجد للجماعة الإسلامية، كما أنه تم الاتفاق على أن تكون صلاة العيد من قبل طرف وسيط ليس تابع للطرفين؛ بسبب أن الصلاة كانت تُقام في الخلاء، وذلك لتجنب المعارك التي كانت تقوم في السبعينيات على كورنيش النيل بين الإخوان والجماعة.

وأضاف في حديثه، أنه كانت هناك معارك على التمويلات وليس على المساجد فقط بين الإخوان والجماعات الإسلامية، معبرًا:" الإخوان كانوا مأجرين حنتور بميكرفون ينادي تبرعوا في سبيل الله".

واستطرد:" كانو يقولوا في سبيل الله في المطلق وليس في بناء المساجد أو المستشفيات أو مساعدة الفقراء؛ وذلك لأن التبرعات كانت تشمل المنشورات، والرواتب الشخصية للجماعة".