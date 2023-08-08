الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماهر فرغلى لـ"الشاهد": الإخوان هجموا على مسجد بأسيوط وقتلوا فردا من الجماعة الإسلامية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وماهر فرغلى

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون جماعة الإخوان، إنه في محافظة أسيوط حدثت جريمة قتل من قبل جماعة الإخوان الإرهابية بمسجد أولاد خشبة، وذلك بسبب هجوم الجماعة الإسلامية على مسجد الإخوان، وهذا بمثابة رد مباشر على هجوم الإخوان على مسجد الرحمة الذي كان يقع تحت سيطرتهم، ونتيجة هذا النزاع تم وقوع ضحية.

وأكد ماهر فرغلي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه تدخلت أطراف وسيطة لتحديد مساجد الإخوان ومساجد للجماعة الإسلامية، كما أنه تم الاتفاق على أن تكون صلاة العيد من قبل طرف وسيط ليس تابع للطرفين؛ بسبب أن الصلاة كانت تُقام في الخلاء، وذلك لتجنب المعارك التي كانت تقوم في السبعينيات على كورنيش النيل بين الإخوان والجماعة.

وأضاف في حديثه، أنه كانت هناك معارك على التمويلات وليس على المساجد فقط بين الإخوان والجماعات الإسلامية، معبرًا:" الإخوان كانوا مأجرين حنتور بميكرفون ينادي تبرعوا في سبيل الله".

واستطرد:" كانو يقولوا في سبيل الله في المطلق وليس في بناء المساجد أو المستشفيات أو مساعدة الفقراء؛ وذلك لأن التبرعات كانت تشمل المنشورات، والرواتب الشخصية للجماعة".

ماهر فرغلي الإخوان الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز
ads

الأكثر قراءة

جريمة مروعة فى الهرم.. رجل ينحر أعناق زوجته وأبنائه الخمسة

"هتلبسيه فى البيت ولا الشارع".. مفاجأة فى قصة بوست مندوب الشحن

أحمد موسى: الرئيس السيسى عمره ما هدم مسجد ومحب لـ آل البيت

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 8 اغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تجديد حبس عاطلين لقيامهما بسرقة محجر بالقطامية

فى منطقة استراتيجية.. بيلاروسيا تجرى تدريبات عسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية