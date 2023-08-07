ماهر فرغلى لـ"الشاهد": الإخوان دخلوا مساجد المنيا بالجنازير

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون جماعة الإخوان، إنه كان داخل مسجد التوبة في المنيا لتأدية صلاة الجمعة، وهذا المسجد كان مخططًا له أن يكون مركزًا لجماعة الإخوان بالمحافظة.

أقنعة الإخوان

أضاف فرغلي، خلال لقائه ببرنامج الشاهد مع الإعلامي د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أنه فوجئ أثناء التواجد في المسجد أن هناك معركة شرسة قائمة بسبب النزاع حول من سيقوم بخطبة الجمعة.

وتابع "هذه المعركة التي قامت قبل الصلاة كانت بين عبدالرحمن محمد لطفي التابع لطه السماوي وأحمد فرغلي الذي تولى منصب أمير الجماعة بعد ذلك، وكان هناك عنف متبادل بين الشخصين، وقام أحد الأهالي بترك هذا العنف بجانب المسجد ليقوم هو بالخطبة".

السطوة على المساجد

واستطرد: "تم وضع حل في أن يتم تحديد الفئة التي ستتولى قيادة هذا المسجد، هل هم الإخوان أم السماوية؟".

أشار إلى أنه في نفس المحافظة فوجئ بدخول الإخوان مسجد الري بالجنازير والأسلحة البيضاء لاستخراج الجماعات الإسلامية من المسجد، وأن تكون الريادة لهم فقط: "كان على رأس جماعة الإخوان الحج مصطفى ضاهر وهو كبير الإخوان في المنطقة وقال إنه تعذب في سجون عبدالناصر وهو الأحق بمن يتولى قيادة المسجد وفي وسط الخلاف صعد الشاب عاطف مرسي وصلى أول ركعة ليقول بعدها إنه ليس على وضوء وقام بالصلاة فقط لينهي الخلاف".

برنامج "الشاهد" يذاع يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى الحادية عشرة مساءً.

يعد البرنامج أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.