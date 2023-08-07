قبل وبعد "حياة كريمة": كيف تغيّرت قرى الريف خلال 5 سنوات؟

أحرزت الدولة المصرية تقدمًا كبيرًا فى تطوير ورفع كفاءة الخدمات الأساسية بقرى الريف المصرى البالغ عددها 4658 قرية بإجمالى 58 مليون مستفيد، لتنهى عقود طويلة من تهميش الريف، وذلك عن طريق المشروعات التنموية التى نفذت فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ 2019، والتي تهدف إلي توفير حياة تليق بالمواطن المصري لجميع لفئات المجتمعية الأكثر احتياجا ولغير القادرين، وأيضاً للعمل علي تطوير القري الأكثر فقراً خاصة في صعيد مصر.

فيما يلى ترصد "الدستور"، كيف تغير وضع قرى الريف المصرى قبل وبعد المبادرة:

- قرى الريف قبل حياة كريمة

بلغ معدل الفقر فى ريف الجمهورية 38.39% عام 2017 /2018.

سجلت أعلى نسبة فقر فى ريف الوجه القبلى بـ 51.9%.

63.1% من إجمالي قرى الريف المصرى تحتاج إلى خدمات صرف صحى بـ2937 قرية.

تحتاج 68.8% من القرى لتنفيذ أعمال رصف وإنشاء جسور بـ 3206 قرى.

2472 قرية تحتاج إلى إنشاء مدرسة بنسبة 53.1% من إجمالى قرى الريف المصرى.

1300 قرية تحتاج إلى نادى ثقافى بنسبة 27.9% من إجمالى القرى.

1020 قرية تحتاج إلى مخابز تمثل 21.9% من إجمالى القرى.

- تنمية قرى الريف بعد حياة كريمة

تنفيذ 29 ألف مشروع بتكلفة 480 مليار جنيه في المرحلة الأولى لحياة كريمة

تراجع معدل الفقر لأول مرة منذ 20 عام لـ 29.7% عام 2020.

انخفضت نسبة الفقر فى الريف من 38.3% لـ 34.7%.

وتراجع الفقر فى ريف الوجه القبلى لـ 48.1%.

خروج 26.6% من القرى من خريطة الأكثر احتياجًا بعد تنفيذ حياة كريمة.

الانتهاء من إنشاء 127 مدرسة و 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف طالب.

خفض معدلات الكثافة في الفصول 20%.

تضاعف كميات المياه المنتجة بالقري المستهدفة بنسبة 100%.

وصلت نسبة تغطية خدمات مياه الشرب لحوالي 98.7%.

بلغت تغطية خدمات الصرف الصحي فى الريف لـ 66.7% .

إضافة 188 كيلو طرق مرصوفة تمثل 44% من إجمالي الطرق الرئيسية بالقرى المستهدفة.

إنشاء 70 محطة مياه شرب و149 مشروع صرف صحي.

إنشاء 190 وحدة صحية، 157 وحدة إسعاف.

تأسيس 14170 فصل، صيانة 1242 مدرسة.