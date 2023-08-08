الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"صلوا بدون وضوء".. ماهر فرغلى يفضح مهازل الإخوان للسيطرة على إمامة المساجد

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وماهر فرغلى

كشف ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن الإخوان ارتكبوا مهازل، وجرائم وصلت للقتل، من أجل السيطرة على إمامة المساجد في الثمانينات.

وقال “فرغلي”، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، إنه كان على رأس جماعة الإخوان الحاج مصطفى داهر، الذي دخل في نزاع مع الجماعة الإسلامية في المنيا للسيطرة على الإمامة،  وقال: "تمسكوا إمامة إيه؟، أنا اتعذبت في سجون عبدالناصر والإمامة من حقي".

وأردف: "فدخل شاب اسمه عاطف مرسي دخل الإمامة أثناء المنازعة، ووصل أول ركعة، ثم نظر للمصلين، وقال لهم يا جماعة أنا مش متوضي أنا حبيت أنهي المشكلة بس، وواحد آخر قال الأمن وصل ليفض النزاع". 

برنامج "الشاهد" يذاع يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد البرنامج أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشو.

ماهر فرغلي الشاهد الإخوان إمامة المساجد
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