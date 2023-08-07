"متحدث التعليم" يكشف ملامح خطة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ملامح خطة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركاء دوليين.

وقال زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، على قناة CBC، إن خطة تطوير التعليم الإعدادي تأتي في إطار جمع كل الخبراء المحليين والدوليين وأصحاب المصلحة، لطرح الرؤى والنقاش حول التطوير أو وضع الإطار العام للمرحلة الإعدادية، حيث يمثل استكمال لتطوير المنظومة التي بدأت من المرحلة الابتدائية والتي انتهت.

ولفت إلى أنه يتم حاليًا وضع الرؤية العامة لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية، موضحًا أن الشراكة مع منظمة اليونيسيف تأتي بسبب امتلاكها خبرات كبيرة ودور فعال وشركاء دوليين، سيؤدي في النهاية لاستخلاص تجارب مختلفة لوضع مناهج تواكب المناهج العالمية الموجودة وتواكب التغيرات الرهيبة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.