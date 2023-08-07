رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع جونكالو راموس قادمًا من بنفيكا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع المهاجم البرتغالي جونكالو راموس قادمًا من بنفيكا البرتغالي.

ورحب نادي باريس سان جيرمان عبر موقعه الإلكتروني، بمهاجمه الجديد البالغ من العمر 22 عامًا، والذي انضم للفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع خيار للشراء حتى نهاية الموسم.

وقدرت تقارير صحفية قيمة الصفقة بمبلغ 65 مليون يورو + 15 مليون يورو كإضافات.

وعبر راموس عن سعادته بالانضمام لـ باريس سان جيرمان، قائلًا: «إنه لمن دواعي فخر وسعادة كبيرة الانضمام إلى باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان هو أحد أكبر الأندية في العالم ولديه أحد أفضل الفرق».

وبرز راموس مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2022، حيث سجل 3 أهداف في مباراة بلاده أمام سويسرا في ثمن نهائي البطولة.

وسجل راموس 27 هدفًا مع بنفيكا الموسم المنقضي في 47 مباراة بمختلف المسابقات.

وتوصل باريس سان جيرمان لاتفاق للتعاقد مع عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، لكن الصفقة لم تتم بشكل رسمي حتى الآن.

وانضم راموس إلى قائمة صفقات باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الحالي، إضافة لـ الإسبانيين ماركو أسينسيو أرناو تيناس، السلوفاكي ميلان سكرينيار، الأوروجواياني مانويل أوجارتي، الفرنسي لوكاس هيرنانديز، الكوري الجنوبي لي كانج إن، تحت قيادة المدرب الجديد، الإسباني لويس إنريكي.