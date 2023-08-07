الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع جونكالو راموس قادمًا من بنفيكا

جونكالو راموس
جونكالو راموس

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع المهاجم البرتغالي جونكالو راموس قادمًا من بنفيكا البرتغالي.

ورحب نادي باريس سان جيرمان عبر موقعه الإلكتروني، بمهاجمه الجديد البالغ من العمر 22 عامًا، والذي انضم للفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع خيار للشراء حتى نهاية الموسم.

وقدرت تقارير صحفية قيمة الصفقة بمبلغ 65 مليون يورو + 15 مليون يورو كإضافات.

وعبر راموس عن سعادته بالانضمام لـ باريس سان جيرمان، قائلًا: «إنه لمن دواعي فخر وسعادة كبيرة الانضمام إلى باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان هو أحد أكبر الأندية في العالم ولديه أحد أفضل الفرق».

وبرز راموس مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2022، حيث سجل 3 أهداف في مباراة بلاده أمام سويسرا في ثمن نهائي البطولة.

وسجل راموس 27 هدفًا مع بنفيكا الموسم المنقضي في 47 مباراة بمختلف المسابقات.

وتوصل باريس سان جيرمان لاتفاق للتعاقد مع عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، لكن الصفقة لم تتم بشكل رسمي حتى الآن.

وانضم راموس إلى قائمة صفقات باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الحالي، إضافة لـ الإسبانيين ماركو أسينسيو أرناو تيناس، السلوفاكي ميلان سكرينيار، الأوروجواياني مانويل أوجارتي، الفرنسي لوكاس هيرنانديز، الكوري الجنوبي لي كانج إن، تحت قيادة المدرب الجديد، الإسباني لويس إنريكي.

باريس سان جيرمان جونكالو راموس راموس بنفيكا باريس
ads

الأكثر قراءة

"هتلبسيه فى البيت ولا الشارع".. مفاجأة فى قصة بوست مندوب الشحن

مصدر أمنى: هبوط حاد بالدورة الدمورية أدى لوفاة مواطن بقسم دارالسلام

خبير أرصاد يكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة

بلاغ من ابنة طلعت زكريا بسبب فيديو شهّر بوالدها

عاشرها وحملت منه وأجهضت.. الإعدام لأب هتك عرض نجلتة بمطروح

شيخ الحارة.. «الوثائقية» تصنع ملحمة تليق بـ«أسامة أنور عكاشة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية