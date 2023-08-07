الأرصاد: تحسن تدريجى فى درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

قال د.محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك انخفاضات طفيفة وتدريجية وستستمر هذه الموجة خلال الأيام المقبلة في درجات الحرارة.

الأرصاد الجوية

أضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية النهار، أنه خلال الساعات القليلة المقبلة سنشهد تحسنًا في درجات الحرارة عن درجات الحرارة مساء أمس.

درجات الحرارة الأسبوع المقبل

وتابع أنه بالأمس كانت درجة الحرارة في أوج ارتفاعها: "نهايات شهري يوليو وأول أيام أغسطس كان انكسارا لموجة الحرارة المرتفعة، والموجة الحارة خلال أغسطس لم تستمر سوى 48 ساعة فقط، وسنشهد مع نهاية الأسبوع أجواء جيدة للغاية".