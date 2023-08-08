بذكرى وفاة "مارلين مونرو الشرق".. هند رستم من الكوميدى للإغراء والدراما

يوافق اليوم ذكرى رحيل " مارلين مونرو الشرق" هند رستم، فعندما نتحدث عن الفن والتمثيل في الشرق الأوسط، لا يمكن إلا أن نذكر الأيقونة هند رستم، التي اجتاحت السينما المصرية والعربية بأدائها المتميز وجمالها الآسر.

بذكرى وفاتها، يستحضر الجميع ذكريات هند رستم وإرثها السينمائي الذي لا يُنسى، فقد كان لها تأثير كبير على السينما المصرية والعربية، ولا يمكن إلا أن نتذكر جمالها وموهبتها والأدوار الرائعة التي قدمتها في مجالات الدراما والأغراء.

ولدت هند رستم في القاهرة في 12 نوفمبر عام 1931، حيث تعتبر واحدة من أبرز نجمات الشاشة في فترة الخمسينات والستينات، حيث انطلقت هند رستم من خلال الكوميديا، بأدوار صغيرة وقدمت أدوارًا كوميدية مميزة مضحكة، لكنها استطاعت أن تتنوع في أدوارها وتثبت نفسها أيضًا في الدراما والإغراء.

اكتشفها المخرج حسن الإمام وابتدت معه حياتها الفنية سنة 1947 فى فيلم "أزهار وأشواك"، وبعده اشتغلت مع المخرجين صلاح اذأبو سيف ويوسف شاهين وفطين عبدالوهاب وعاطف سالم وغيرهم.

يعتبر فيلم غزل البنات، أول ظهور فني ليها كان سنة 1949 مع نجيب الريحانى وليلى مراد ويوسف وهبى، وظهرت بأغنية "اتمخطرى يا خيل" لمدة دقيقتين ككومبارس راكبة حصان، كما ابدعت فى فيلم شفيقه القبطيه.

تميزت هند رستم بأدوارها الجريئة والمثيرة، حيث استطاعت أن تثير الجدل وتجذب انتباه الجماهير بجاذبيتها وجمالها المثير، الأمر الذي جعل الكثير من المخرجين والمنتجين يطلبونها في العديد من الأعمال الفنية.

تزوّجت هند رستم، مرتين الأولى من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها "بسنت"، لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وتزوجت من الدكتور محمد فياض، وبعد زواجها منه اعتزلت الفن وتفرغت للاهتمام به وابنتها بسنت.

توفيت هند رستم في الثامن من أغسطس عام 2011 عن عمر يناهز 79 سنة في إحدى المستشفيات الكبرى بمدينة الجيزة بعد صراع قصير مع المرض لم يدم أكثر من يومين حيث داهمتها أزمة قلبية نقلت على أثرها للعلاج في مركز الأطباء بمنطقة المهندسين.