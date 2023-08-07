الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الغرف التجارية": التبادل التجارى المصرى التركى يتجه نحو الاستقرار المتعمق

جريدة الدستور

قال د.علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه بالرغم من الوضع السياسي المصري والتركي المتوتر الأعوام الماضية إلا أن الرئيس السيسي أكد ضرورة فصل العلاقات السياسية عن التبادل الاقتصادي، وبالتالي كانت الاستثمارات التركية تعمل بشكل طبيعي في مصر طوال السنوات الماضية.

العلاقات المصرية التركية

أضاف عز، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه من المتوقع أن تصل الاسثتمارات التركية في مصر لألف شركة بنهاية العام في المجالات المختلفة.

أضاف أنه تم التوافق على إنشاء منطقة صناعية تركية بمنطقة قناة السويس، وهذه المنطقة ستعزز من حجم التبادل التجاري بين الدولتين بصورة كبيرة.

وتابع: "أي دولة بتكون مذاكرة كويس أوي الوضع المصري الحالي، وعند التعامل مع تركيا وجدنا أنهم على دراية كاملة بحجم الامتيازات والخدمات التي تقدمها الدولة المصرية للقطاع الاستثماري المصري والمحلي والدولي".

العلاقات المصرية الأردنية

وأشار إلى أن الأردن هى مدخل أساسي للسوق السوري والعراقي بالنسبة للدولة المصرية، وبالتالي مصر حريصة على تقوية روابط العلاقات مع الأردن في كافة المجالات.

واستطرد: "مصر تبذل قصارى جهدها من أجل زيادة نسبة العملة الصعبة بالخزانة المصرية، من خلال توفير السلع المحلية لتقليل الفاتورة الاسترادية".

علاء عز اتحاد الغرف التجارية الحياة اليوم الحياة العلاقات المصرية التركية
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