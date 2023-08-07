"الصحة" تعلق على ظهور متحور جديد لأوميكرون فى المملكة المتحدة

علّق د.حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على اكتشاف متحور جديد لأوميكرون ببريطانيا، مؤكدًا أن المتحور الجديد يوجد تقارير من منظمة الصحة العالمية عن ظهوره في المملكة المتحدة ومعدل الإصابات به ازداد خلال الفترة الأخيرة.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن منظمة الصحة العالمية مازالت تدرس المتحور حتى الآن، مؤكدًا أن قطاع الطب الوقائي والترصد نعمل معه يدًا بيد، وعندما يكون أي نوع من التأكيدات العلمية التي تسحق أي إجراءات مختلفة أو تحذير المصريين سنقوم بذلك.

منظمة الصحة العالمية أعلنت انتهاء جائحة كورونا

وأكد أن منظمة الصحة العالمية أعلنت انتهاء جائحة كورونا، لكن الفيروس مازال باقيًا، لكنه لم يعد يحتاج النقل للمستشفى.