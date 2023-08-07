خالد الجندى: الأمة الإسلامية كلهم أشاعرة إلا من شذّ

دعا خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لقراءة كتيب العقيدة التي تشرح بشكل مبسط أساسيات العقيدة في شكل سؤال وجواب، ليتمكن كل أب من الرد على أسئلة أولاده.

أضاف الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "أولادك اللي بيسألوك عن العقيدة لازم تعرف ترد عليهم، ولا تتركهم لأحد يلهو بعقولهم، فيلحد أو يصبح من القرآنيين أو العلمانيين"

وأردف:"ربنا سمانا المسلمين، ونحن لا ندعو لفرق ولا إلى جماعات، فلو فاتك تدخل أولادك الأزهر، واتحرمت من هذه النعمة يمكن ترى عقيدة الأزهر في كتيب صغير أو في كتب الأشاعرة وعقيدة الغزالي والنووي وأبو حامد الغزالي والعز بن عبدالسلام وفخر الدين الرازي".

وتابع "الأمة الإسلامية تقريبًا كلهم أشاعرة إلا من شذّ عن النسق، نسأل الله لهم الهداية، أنا مكنتش عارف مصلحتي وأنا صغير ربنا هدا والدي لما فيه خيري في الدنيا والآخرة، أسأل الله يجمعني بك بين يدي الله، لأقبل يديك وقدميك بين يدي الله".