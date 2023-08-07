الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار أعمال رصف وتطوير شوارع ديروط (صور)

تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك

أعلن الاستاذ محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط، عن الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشوارع الببلاوى وشارع القرود وحارة رشدى وحارة عبد الحميد بمدينة ديروط عقب الانتهاء من أعمال توصيل المرافق المياه والكهرباء والغاز الطبيعى والصرف الصحى والتليفونات.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام عبد الناصر يوسف نائب رئيس مركز ومدينة ديروط و حسام الدين خديوى مندى، نائب رئيس مركز ومدينة ديروط ونصر الدين ناجى راتب مدير الإشغالات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بسرعة استكمال أعمال وضع وتركيب بلدورات وانترلوك بعدد من الشوارع بالمراكز والأحياء ضمن أعمال رفع الكفاءة وتحسين الشوارع والميادين طبقاً للإمكانات المتاحة والخطة الزمنية الموضوعة.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بقيادة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط إنه جاري تركيب بلاط انترلوك لعدد من الشوارع الضيقة بمدينة ديروط عقب الانتهاء من رفع الاشغالات والتعديات وتسوية هذه الشوارع وفرش تربة رملية على أن يتم استكمال باقي الشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها وفقاً لخطة التجميل الموضوعة مسبقاً حيث تم إزالة التعديات على حرم الطريق ومعوقات التركيب.

وذلك وبالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله وذلك للتأكيد على مراحل التنفيذ طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال على أن يتم استكمال باقي الشوارع والميادين بالمركز وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً.

FB_IMG_1691424290580
FB_IMG_1691424290580
FB_IMG_1691424281836
FB_IMG_1691424281836
FB_IMG_1691424273094
FB_IMG_1691424273094
FB_IMG_1691424277120
FB_IMG_1691424277120
FB_IMG_1691424270166
FB_IMG_1691424270166
FB_IMG_1691424267565
FB_IMG_1691424267565
FB_IMG_1691424262009
FB_IMG_1691424262009
FB_IMG_1691424264796
FB_IMG_1691424264796
FB_IMG_1691424253684
FB_IMG_1691424253684
FB_IMG_1691424259315
FB_IMG_1691424259315
أعمال تركيب الإشغالات والتعديات التنسيق والتعاون الخدمات المقدمة للمواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشوارع والميادين الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المقدمة للمواطنين الوحدة المحلية لمركز ومدينة تحسين وتطوير الخدمات تسهيل الحركة والنقل تركيب بلاط الأنترلوك
ads

الأكثر قراءة

خالد الجندى يروى القصة الحقيقية لصراع قابيل وهابيل

3 قرارات للنيابة الادارية بعد معاينة موقع حريق مستشفى دمياط الجامعي

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. كل ما تريد معرفته عن تقديم الكلية الحربية والعنوان والمواصلات

بعد الإعلان عن بيع مكتبتها.. أول تعليق من ابنة الكاتبة الراحلة نوال السعداوى

"الغرف التجارية": التبادل التجارى المصرى التركى يتجه نحو الاستقرار المتعمق

"الصحة" تكشف حقيقة نقص الأدوية لبعض الأمراض المزمنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية