استمرار أعمال رصف وتطوير شوارع ديروط (صور)

أعلن الاستاذ محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط، عن الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشوارع الببلاوى وشارع القرود وحارة رشدى وحارة عبد الحميد بمدينة ديروط عقب الانتهاء من أعمال توصيل المرافق المياه والكهرباء والغاز الطبيعى والصرف الصحى والتليفونات.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام عبد الناصر يوسف نائب رئيس مركز ومدينة ديروط و حسام الدين خديوى مندى، نائب رئيس مركز ومدينة ديروط ونصر الدين ناجى راتب مدير الإشغالات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بسرعة استكمال أعمال وضع وتركيب بلدورات وانترلوك بعدد من الشوارع بالمراكز والأحياء ضمن أعمال رفع الكفاءة وتحسين الشوارع والميادين طبقاً للإمكانات المتاحة والخطة الزمنية الموضوعة.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بقيادة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط إنه جاري تركيب بلاط انترلوك لعدد من الشوارع الضيقة بمدينة ديروط عقب الانتهاء من رفع الاشغالات والتعديات وتسوية هذه الشوارع وفرش تربة رملية على أن يتم استكمال باقي الشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها وفقاً لخطة التجميل الموضوعة مسبقاً حيث تم إزالة التعديات على حرم الطريق ومعوقات التركيب.

وذلك وبالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله وذلك للتأكيد على مراحل التنفيذ طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال على أن يتم استكمال باقي الشوارع والميادين بالمركز وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً.

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