الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: أي تدخل عسكري في النيجر ستكون له عواقب كارثية

النيجر
النيجر

قال د.رضوان قاسم، الباحث والكاتب في الشؤون الدولية، إنه لا يمكن إعادة الساعة إلى الوراء، لافتًا إلى أن ما حدث في النيجر قد حصل، ولا يمكن للدول أن تتدخل عسكريًا لأنها ستؤثر على الدول نفسها وعلى الدول المجاورة وعلى أوروبا وعلى العالم بأسره. 

أضاف رضوان، خلال مداخلة عبر نشرة الأخبار الذي يقدمها أحمد بشتو وآيه لطفي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أي عمل عسكري سيكون بمثابة كارثة على كل هذه الدول؛ سواء كانت أفريقية أو أوروبية، لافتاً إلى أن الدول الأوروبية، خاصة فرنسا أعطت مدة أيام معدودة ثم أسبوعين، ثم أن دول "الإيكواس" قالوا بأن هناك مهلة محددة حتى يوم أمس، وبالتالي كان على الذين انقلبوا على الحكم وسيطروا عليه أن يسلموا عودة الحكم إلى الرئيس السابق، لأنه لم يحدث ذلك وحصل تراجع وبدأوا يتحدثون عن قمم ولقاءات جديدة، وهو من الواضح أنه ترجع كبير لأسبابِ عديدة. 

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