رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، اليوم الاثنين، وفد مسئولى المبادرة الرئاسية لصحة المرأة فى اطار فعاليات الحملة الرئاسية 100 يوم صحة.

ويضم الوفد الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام ورئيس اللجنة العليا للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، و الدكتور محمد حجازى نائب رئيس اللجنة العلمية للمبادرة ، الدكتورة نرفانا حسين منسق المبادرة الرئاسية لصحه المرأة عن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد حسن عضو المكتب التنفيذى للمبادرة

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتور ايناس عبد الحليم أستاذ علاج الأورام وعضو مجلس النواب، الدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيىذى للمستشفيات والمراكز الطبية ، الدكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام.

يأتى اللقاء فى إطار انطلاق فعاليات الحملة الرئاسية “100 يوم صحة” بجامعة المنصورة والتى تتضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والتي انطلقت من مركز الأورام بعقد ندوات تثقيفية وعرض لاعمال المركز، مع تنظيم يوم علمى لتخصصات الباثولوجى والأشعة مع عمل لجنة متعددة التخصصصات لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بسرطان الثدى والكشف المبكر له وطرق علاجه.

وأكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة خلال اللقاء، على أهمية المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والتى تم تنفيذها بتوجيهات القيادة السياسية والتى تقدم مئات الخدمات للسيدات فى مصر وأن الدعم الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة دعم صحة المرأة المصرية لعب دورًا بالغ الأهمية في نجاحها.

كما أكد على دور المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية بالجامعة ، فى تنفيذ المبادرة الرئاسية ممثلة فى مركز الأورام والأقسام الأخرى والتى تشمل الكشف والعلاج لسرطان الثدي ، وهذا يبث الطمأنينة فى نفوس السيدات.



قام الدكتور هشام الغزالي بعرض محاور المبادرة الرئاسية، وهي زيادة الوعي، والكشف المبكر، والتشخيص، والعلاج و أن المبادرة تهدف لتغطية جميع محافظات مصر.



وأكد على أهمية التعاون مع جميع مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية ، لتبادل الخبرات ودعم تحقيق محاور مبادرة مكافحة السرطان.

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