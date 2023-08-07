الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب اشتعال الحرائق.. مقتل 26 حصاناً بمزرعة خيول في جورجيا

مزرعة خيول بـأتلانتا
مزرعة خيول بـأتلانتا

أفادت السلطات بولاية أتلانتا في جورجيا، بأن حريقًا هائلًا أسفر عن مقتل 26 حصانًا ودمر حظيرة كاملة في منطقة جورج فارم جيا.

استجاب رجال الإطفاء للحريق في وقت مبكر من صباح يوم الأحد في مزرعة بلو سبرينجز، وهي منشأة عائلية على بعد حوالي 50 ميلاً شمال أتلانتا. وقال مسؤولون إنه لم يصب أي مدني أو رجال إطفاء بأذى في الحريق.

بحلول الوقت الذي وصلت فيه الطواقم إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 6 صباحًا، كان الحريق بالفعل "متقدمًا بشكل جيد، وتقرر أن الحريق كان مشتعلًا لفترة طويلة قبل أن يكتشفه المتصلون الأوائل برقم 911"، حسبما ذكرت إدارة الإطفاء في مقاطعة فورسيث. في بيان صحفي . 

وقال مسؤولون إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد النيران من الخارج، لكن "العمليات الداخلية لم تكن ممكنة" لأن النيران اشتعلت في الهيكل بأكمله.

وقال مسؤولو الإطفاء إن جميع الخيول التي وجدت في المزرعة قتلت في الحريق، كما أن الحظيرة نفسها كانت "خسارة كاملة".

أظهرت صورة الحظيرة التي نشرتها Blue Springs Farm على حسابها على Facebook في وقت لاحق يوم الأحد، الهيكل متفحمًا تمامًا وغير مستقر بشكل واضح، مع وجود جدار خارجي واحد على الأقل يتجه نحو المركز.

كتبت بلو سبرينجز فارم في واحدة من عدة منشورات على فيسبوك يوم الأحد "حتى في الحزن والمعاناة ، يذكرنا الله أن وعوده جديدة كل صباح". "لقد أذهلنا كرم الجميع ودعمهم".

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