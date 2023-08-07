"هتلبسيه فى البيت ولا الشارع".. مفاجأة فى قصة بوست مندوب الشحن

لاقى منشور سيدة على موقع التواصل الاجتماعي تشيد فيه بأداء مندوب شحن وحرصه على عدم الوقوع في أي مخالفة، واتقائه لله سبحانه وتعالى في شغله، رواجا ساخرا بين رواد “فيسبوك”.

السيدة رانية السنوسي، صاحبة الأوردر، قالت: "من فترة طلبت حاجة أونلاين تخص لبس البيت بس ممكن تتلبس خارج البيت أيضًا وتكون غير شرعية، لكن بعد يومين من طلبه لقيت البنوتة اللي طلبته منها بتسألني هلبس الحاجة ديه خارج البيت، مبررة سؤالها إن المندوب لما شاف محتوى الشنطة قِلق؛ لأنه مش بيوصل أي حاجة غير شرعية".

أثار المنشور هجومًا واسعًا، حيث علق البعض، قائلًا إنه ليس من حق مندوب المبيعات توجيه مثل هذه الأسئلة، وإن وظيفته تتمثل في توصيل الطلب فقط، مشيرين إلى أن ما فعله يعد تجسسًا وتدخلًا فى الخصوصية وتعديًا على الحقوق.

وأضاف آخر: “أنت كمندوب ليك إنك تطمن أن الأوردر مش ممنوعات زى المخدرات"، الأمر الذي جعل صاحبة المنشور تقوم بحذف البوست.

ونشرت السيدة رانية السنوسي منشورًا آخر توضح فيه تفاصيل الأوردر عقب الهجوم الذي شنه رواد التواصل الاجتماعي عليها قائلة: “ردًّا على اللَّغط اللي حصل بسبب بوست المندوب، وإغلاقًا لأي حديث وكلام مالوش أي لازمة.. فأنا كان هدفي أعمل خير (كعادتي).. بس هيّ الدنيا وطبيعتها.. وقدر الله وما شاء فعل!”.

وأضافت: "وبالنسبة للأوردر فهو كان فستان عادي.. والشنطة كانت مفتوحة فعلا وصورتهالكم".

