القصة الكاملة.. انفجار ميناء درينجا التركى يخلف إصابات خطرة ويثير الذعر (فيديو)

وقع انفجار ضخم في مخزن للغلال بميناء درينجا شرق إسطنبول اليوم الإثنين، ما استدعى إرسال عدد كبير من فرق الإنقاذ والطوارئ إلى المنطقة، حيث أصيب 12 شخصًا- بينهم اثنان في حالة خطرة- جراء الانفجار حسبما أعلن محافظ كوجالي، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الانفجار أثار حالة من الرعب والفوضى في المنطقة إلا أن المحافظ أكد أنه حتى الآن لم تتضح بعد أسبابه، ولا توجد تقارير رسمية عن وجود ضحايا.

وأظهرت الصور والفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات مروعة من الحادث، حيث ارتفع دخان أسود كثيف من المخازن المشتعلة وسُمع صوت انفجارات مدوية.

وتم إغلاق الميناء والطرق المؤدية إليه، في حين تستمر السلطات في التحقيق في الحادث، ووفقًا لبعض التقارير الأولية، فإن الانفجار قد يكون ناجمًا عن تسرب مواد كيميائية أو وقود في المنطقة.

تعمل فرق الإنقاذ على إخلاء المناطق المحيطة من السكان وتقديم الدعم لأي شخص متضرر، وتم إرسال فرق متخصصة في المواد الكيميائية لتقييم الوضع والتأكد من سلامة الموقع، حيث يشهد الميناء حركة نشطة للشحن والتجارة، وهو أحد أهم الموانئ في تركيا.