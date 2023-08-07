الناطور: مراقبة السوشيال باستخدام الذكاء الاصطناعى يمكنها الحد من جرائم الهجرة

قال هشام الناطور، إخصائي التطوير التكنولوجي، إن توقيع الحكومات اتفاقيات مع مواقع التواصل مثل ميتا وإكس، لمراقبة المحتوى، يمكنه أن يحد من جرائم الهجرة غير الشرعية، وغيرها التي يتم فيها استقطاب الضحايا عبر السوشيال ميديا.

وأضاف الناطور، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، على شاشة "القاهرة الإخبارية، أن الحكومة البريطانية أعلنت عن اتفاقها مع شركة ميتا وإكس قبل أشهر والحكومة البريطانية لا تهاجم الدعوة للهجرة، إنما تهاجم الطرق غير الشرعية؛ لأن في النهاية يتحمل مسئولية المهاجرين غير الشرعيين الدول التي وصلوا إليها، سواء نفقات علاجهم أو نفقات إعادتهم لبلادهم.

لفت إلى أن تتبع المنشورات باستخدام الذكاء الاصطناعي يتأتي بنتيجة، لأنه يمكنه تدريبه على العثور على المحتوى المشابه، لأنه نشاط مجرم، مثل التحريض على العنف، أو اجتذاب الشباب للهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن شركة ميتا تعرضت لاتهامات؛ لأنه كان بإمكانها أن تعطي الأجهزة الأمنية إنذارًا قبل الهجوم الإرهابي في نيوزلندا، لأن المتطرفين كانوا يستعملون وسائل التواصل الاجتماعي، للوصول للضحايا.