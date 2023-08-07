الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بينهم 16 معلمة.. «تعليم بني سويف» تكشف تفاصيل إيجابية تحليل المخدرات

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، اليوم الإثنين، تفاصيل إيقاف 23 معلما بينهم 16 سيدة  بسبب إيجابية عينة تحليل المخدرات.

وأكدت المديرية في بيان لها، أن التحاليل مبدئية وبالتالي يتم تطبيق إجراء الإيقاف المؤقت وفقًا للقانون رقم 73 لسنة 2021، لحين ظهور نتيجة التحليل التأكيدي.

وتابعت أن القانون نص على إجراء تحليل استدلالي، وفي حالة إيجابية العينة يقوم الموظف بإجراء تحليل تأكيدي للفصل في حقيقة تعاطي الموظف للمخدر من عدمه.

أوضحت مديرية التربية والتعليم أن التحاليل الخاصة بالسيدات قد تعطي إيجابية بسبب تناولها بعض أدوية الحمل والضغط، بجانب هناك مجموعة من أدوية الضغط والحساسية والبرد تعطي نتيجة إيجابية في المخدرات، بجانب بعض المسكنات التي تظهر في التحليل إيجابية مخدرات ، ولذلك ينص القانون على أنه يجب قبل الكشف على الموظف أو المواطن تسليم وثائق رسمية بالأدوية التي يحصل عليها وخاصة أدوية الضغط والسكر لأن جزءا كبيرا من الأدوية التي يحصل عليها كعلاج ممكن تعطي نتائج إيجابية مخدرات، وكذلك المريض النفسي الذي يحصل على مضاد الاكتئاب.

وأشارت مديرية تعليم بني سويف إلي أن العدد المتداول 23 منهم 16 سيدة معلما وموظفا ليس في تحليل واحد وانما على فترات متباعدة، فهو حصاد لـ 4 لنتائج كشوفات للحصول على الترقية بحسب القانون 73 لسنة 2021  ولذلك صدر 4 قرارات على فترات مختلفة  فقد يأتي في قرار اثنين من الموظفين فقط  أو ثلاث وأقصي عدد 10 موظفين جاءت نتائجهم إيجابية في التحليل المبدئي.

الضغط والسكر بني سويف تحليل المخدرات مديرية التربية والتعليم المخدرات التربية والتعليم
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