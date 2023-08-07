احتفالية لتكريم المدارس المتميزة فى المشروعات التربوية بالمنيا (صور)

نظمت إدارة التخطيط الاستراتيجي بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، اليوم الإثنين، احتفالية لتكريم المدارس المتميزة في الخطط والمشروعات التربوية على مستوى الإدارات التسع، وتكريم الإخصائيين النفسيين المتميزين الكوادر، ضمن برنامج الدعم النفسي الاجتماعي والخطة التربوية لمديرية التربية والتعليم بالمنيا.

وأوضح حمدي مصطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم تنفيذ المشروعات التربوية على مجموعة مدارس تمثل جميع إدارات المديرية التسع للعام الدراسي 2022 - 2023 وهي "العلاج المعرفي السلوكي لتعديل السلوك وتنمية التفكير الإيجابي- التغيرات المناخية وقيم الحفاظ على البيئة- المواهب في المسرح– مبادرة نشر القيم– أفضل مكتبة رقمية بالتعليم الثانوي".

وأضاف وكيل "تعليم المنيا" أن تلك المشروعات نفذت على مدارس متعددة بالإدارات اجتهد في تنفيذها ومتابعتها رؤساء وأعضاء التخطيط والمشروعات وكان من أهمها مشروع العلاج المعرفي السلوكي في تعديل السلوك وتنمية التفكير الإيجابي بالتعاون مع توجيه عام التربية النفسية ومدير إدارة التدريب بالمديرية والإدارات التعليمية، وكان له الأثر الإيجابي في تعديل السلوك وخفض العنف واحترام النظام المدرسي وتوطيد العلاقة الإيجابية بين الأسرة والمدرسة.

حضر الاحتفالية الدكتور أسامة محمود مطاوع مدير التخطيط الاستراتيجي بالمديرية وأحمد جمال الشريف، والدكتور محمد مصطفى عبدالرازق أعضاء التخطيط الاستراتيجي بالمديرية، وموجه عام التربية النفسية، والدكتورة إيمان حسن مدير إدارة التدريب، ومدير إدارة الموازنة ورؤساء وأعضاء أقسام التخطيط الاستراتيجي بالإدارات وأفضل المدارس المشاركة والمنفذة للمشروعات التربوية بكل إدارة تعليمية.

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