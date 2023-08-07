الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. بدء التقديم للمرحلة الثالثة بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالإسماعيلية

الدكتور على حطب
الدكتور على حطب

أعلن الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن بدء قبول التقديم للمرحلة الثالثة بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالقنطرة شرق بنات، اعتبارًا من غدٍ حتى 12 أغسطس الجاري، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام من أبناء محافظة الإسماعيلية - مركز إداري القنطرة شرق، وسيكون القبول طبقًا للأعلى مجموعًا واجتيازًا للاختبارات.

جدير بالذكر أنه تم اكتمال الأعداد المطلوبة للطلاب المتقدمين خلال المرحلة الأولى للتنسيق بباقي المدارس التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية وهي:
• مدرسة التمريض بنات بالمستقبل 
• مدرسة التمريض بنين بالمستقبل
• مدرسة التمريض بنين وبنات بالتل الكبير
• مدرسة التمريض بنات بالقنطرة غرب.

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