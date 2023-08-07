تقارير: أندريس إنييستا يقترب من اللعب فى أحد أندية الدورى الإماراتى

أكدت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، اقتراب الإسباني أندريس إنييستا أسطورة نادي برشلونة السابق، من الانتقال للعب في أحد أندية الدوري الإماراتي.

وكان إنييستا قد رحل عن فيسيل كوبي الياباني، بعد 5 أعوام قضاها مع الفريق.

وبحسب تقارير صحفية إماراتية، فإن إنييستا سيصل مساء اليوم الإثنين للإمارات للتوقيع لأحد أندية الدوري.

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن إنييستا سيوقع على عقود انتقاله إلى الإمارات الإماراتي.

وكانت تقارير قد ربطت إنييستا بالانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي في الميركاتو الصيفي الحالي، إضافة لوجود اهتمام سعودي بضمه.

وشارك أندريس إنييستا في 133 مباراة رفقة فيسيل كوبي حتى الآن في جميع البطولات، وقاد فريقه نحو التتويج بلقب كأس الإمبراطور لعام 2019، وكأس السوبر الياباني في عام 2020.