الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. باحث شرعى يوضح مفهوم الطلاق العاطفى (فيديو)

الشيخ أبو اليزيد
الشيخ أبو اليزيد سلامة

قال الشيخ أبواليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ الطلاق العاطفي إحدى مراحل الأزمات الأسرية التي تحدث في المجتمعات، سواءً كانت مجتمعات شرقية أو حتى غربية، لافتًا إلى أنها أزمة لم تكن موجودة في السابق بهذا الشكل.

وأضاف "سلامة"، اليوم الإثنين، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة "الناس"، أنّه مع حدة الخلافات الزوجية أو عدم تطوع أحد من الزوجين بالتنازل بعض الشيء والاتجاه نحو الصلح والتفاهم بين الطرفين تصل الأزمة والمشكلة إلى مرحلة أكبر وأخطر يسميها بعض علماء الاجتماع الآن بالطلاق العاطفي.

وأشار إلى أنها في الماضي كانت تسمى بـ"الخرس الزوجي"، أو الصمت الزوجي، أو الانفصال العاطفي، إلى أن سميت في يومنا هذا كناية وتجاوزًا للطلاق، مؤكدًا أنها ليست حالة من حالات الطلاق بل تسمى طلاقًا على ورقة زواج، لأنهم في الأساس متزوجين أمام الجميع، لكن الفكرة في أنهم لا يتعاملون مع بعضهم البعض.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

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