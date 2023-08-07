رئيس جامعة المنوفية يبحث مع مديرى العموم انتظام سير العمل

عقد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع مديرى عموم الجامعة بحضور كل من الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة وأمناء عام الجامعة المساعدين.

وبحث رئيس الجامعة الأوضاع الإدارية الحالية في الجامعة وآليات سير العمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية دور الجهاز الإداري بالجامعة، والتى تعد من أهم المؤسسات التعليمية بما تمتلكه من إمكانات علمية وبشرية وخطة عمل هادفة لتحقيق التنمية على كافة المستويات، تماشيًا مع رؤية مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة الشاملة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعمه الكامل لتطوير التعليم الجامعى.

وتحدث رئيس الجامعة عن أهم القضايا التى تهتم بها الجامعة وأهمية تكاتف الجميع للنهوض بها وتطويرها والتعاون كفريق عمل واحد هدفه الصالح العام، موجها مديرى العموم بالكليات لوضع خطة بكل كلية لزيادة أعداد الوافدين بها، وكذلك تطبيق آليات الحوكمة والتحول الرقمى، ومشاركة الجامعة فى جائزة مصر للتميز الحكومى وأهمية التعريف بمفاهيم التميز الحكومى ونشر ثقافة التميز المؤسسى والفردى؛ لإعداد وتأهيل جهاز إدارى كفء يستطيع المنافسة بجوائز التميز الحكومى والتفكير خارج الصندوق والابتكار لتطوير مستوى الأداء.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة العمل المستمر على رفع كفاءة الإدارات المختلفة بالجامعة من خلال الدورات التدريبية التخصصية حسب احتياجات هذه الإدارات، وأهمية العمل على إعادة هيكلة الوظائف حسب التخصص والتعرف على نظم إدارة الجودة وفقًا للمواصفات القياسية الدولية وطرق تطبيقها لرفع الوعى لدى الجهاز الإدارى، وتطوير منهجية البحث العلمى فى مجالات التنمية الإدارية، كما استعرض رئيس الجامعة سير العمل بجامعة المنوفية الأهلية والقطاع الطبى والبرامج الخاصة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه وجه بتشكيل لجنة برئاسة المحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة، لبحث الشكاوى المقدمة من بعض العاملين بالجهاز الإداري والرد على كل موضوع بها، وقدمت اللجنة تقريرًا مفصلًا عن الشكوى والرد عليها والإجراءات التى تمت من مخاطبة إدارة الفتوى بمجلس الدولة والمالية والشئون القانونية، مُشيرًا إلى أنه سيتم الرد على العاملين بخطاب رسمى موضح به كافة التفاصيل، مؤكدا أنه يدعم الجهاز الإداري بكافة السبل القانونية المتاحة.