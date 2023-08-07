تفاصيل جلسة الخطيب وسيد عبدالحفيظ.. تفسير للقرار ورفض لأى منصب

اعتذر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي السابق عن تولي أي منصب داخل النادي بعد رحيله المفاجئ بقرار من محمود الخطيب رئيس النادى والمشرف على قطاع الكرة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.



وكشف مصدر مسئول عن أن عبدالحفيظ طلب من رئيس الأهلي تأجيل حسم موقفه من عرض عضوية مجلس إدارة شركة الكرة وعضو لجنة التخطيط لحاجته للراحة والتفكير، دون أي ضغوط لحسم مستقبله المقبل.

وأضاف لـ"الدستور" أن مدير الكرة السابق أكد للخطيب أنّه لم يكن مرتبًا خطوته المقبلة وهو بحاجة للحصول على إجازة قبل حسم كل الأمور، مشيرًا إلى أن الخطيب أكد لعبدالحفيظ أن قرار رحيله ليس مرتبطًا بموقف معين أو أخطاء إدارية كما تحدث البعض ولكنه رؤية للجنة التخطيط وشركة الكرة فى إيجاد كوادر جديدة تمنح فرصة.

وأوضح أن عبدالحفيظ سيضع شرطًا لموافقته على الدخول كعضو لجنة التخطيط مستقبلًا على أن يحصل على إذن للعمل بإحدى القنوات الفضائية الخاصة التى تلقى عرضًا خاصًا بها.

وبدأ مسئولو الأهلي في إجراءات استخراج التأشيرات الخاصة للاعبي الفريق استعدادًا للسفر إلى المعسكر الأوروبي المقرر له أواخر الشهر الجاري.

وكشف عن أن إدارة الكرة وافقت على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني على إقامة المعسكر في النمسا يوم 28 أغسطس الجاري وينتهي يوم 6 سبتمبر بسبب الأجندة الدولية.

وأضاف أن الفريق سوف يعود للتجمع يوم 23 من أغسطس الجاري لإجراء القياسات والفحوصات الطبية قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد بعد منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 3 أسابيع عقب مباراة المصري في دور الـ 8 لبطولة كأس مصر.