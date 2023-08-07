باحث: الإخوان فكرة مشبوهة ومنح الجنسيات "سبوبة" لتحقيق الثراء الفاحش

قال طارق البشبيشى، القيادى الإخوانى المنشق عن الجماعة الإرهابية، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إنّ الفكرة عندما تكون فاسدة ومشبوهة فليس من المستغرب أن تكون كل وسائلها كذلك أيضًا، نظرًا لما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج باللعب على سبوبة الجنسية لتحقيق الثراء الفاحش وتوزيعها على الآخرين بحسب الأهواء.

وأضاف البشبيشي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المسألة ليست فقط منح الجنسية التي توضح فساد السلوك الإخواني وعدم أخلاقياته، ولكن أيضًا مسألة توظيف الموالين ورعايتهم واستبعاد من يجرؤ على انتقاد القيادات فيتم التنكيل به وتشريده.

وكان الإعلامي الهارب حسام الغمري، كشف عن فضائح جماعة الإخوان الإرهابية في ملف الجنسيات الاستثنائية، حيث أكد أن قيادات الإخوان أسسوا مؤسسات وهمية للتربح من الجنسيات الاستثنائية التي مُنحت إليهم بحثًا عن الثراء الفاحش والانتفاع، بإقدامهم دائمًا على إقامة جمعيات بمسميات كثيرة الهدف منها السبوبة واستقطاع الأموال لمصالحهم فقط دون تحقيق النفع العام على الجميع، كما يدعون.