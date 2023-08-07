الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فريق بحث لكشف لغز العثور على جثة شاب مجهول في قفط

جثة
جثة

شكلت أجهزة الأمن بقنا، قريق بحث عالي المستوى لكشف لغز العثور على جثة لشخص مجهول، في أحد شوارع مركز قفط، حيث انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

البداية مع بلاغ تلقته أجهزة الأمن بقنا، يفيد بالعثور على جثمان لشخص مجهول الهوية، طافية على سطح ترعة بنجع العروبة التابع لمركز قفط جنوب محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

اجهزة الامن بقنا العثور على جثة النيابة العامة جثة شاب مجهول جثة شخص مجهول الهوية كشف لغز العثور على جثة محافظة قنا مركز قفط
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