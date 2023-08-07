بعد عودته إلى تدريب الإسماعيلى.. هل يستعيد إيهاب جلال بريقه؟

لم يكن الموسم المنقضي موفقًا على غير العادة لإيهاب جلال، إذ تولى المسئولية الفنية لناديي المصري البورسعيدي، وفاركو، ولم ينجح معهما، إذ لم يستكمل مهمته مع أي منهما، ورحل، ومن ثم يبحث عن النجاح في قيادته الفنية للنادي الإسماعيلي في الموسم المقبل، مع العلم أن هذه هى الولاية الثانية له مع الإسماعيلي.

المصري

لم يجمع الفريق تحت قيادته الفنية سوى 5 نقاط احتل بها المركز التاسع في بطولة الدوري المصري الممتاز من انتصار وحيد تحقق على نادي إنبي بنتيجة هدفين نظيفين في الأسبوع الثالث، وتعادلين، التعادل الأول كان بنتيجة سلبية مع نادي بيراميدز في الأسبوع الثاني، أما التعادل الثاني، فكان إيجابيًا بنتيجة هدفين لمثلهما مع نادي الزمالك في الأسبوع الخامس، وهى المباراة التي بعدها رحل، وهزيمة وحيدة لكن بنتيجة ثقيلة 3 أهداف دون رد تلقاها على يد نادي سيراميكا كليوباترا في الأسبوع الافتتاحي.

فاركو

تسلم الفريق من البرتغالي نونو ألميدا متواجدًا في الترتيب التاسع بـ7 نقاط حصدها من فوز واحد على نادي حرس الحدود بنتيجة هدف دون مقابل في الأسبوع الثاني، و4 تعادلات منها 3 تعادلات بنتيجة إيجابية بنفس النتيجة هدف لكل منهما مع أندية البنك الأهلي في الأسبوع الأول، والإسماعيلي في الأسبوع الرابع، والداخلية في الأسبوع السادس، وتعادل واحد كان دون أهداف مع نادي المقاولون العرب في الأسبوع الثالث، وخسارتين بنفس النتيجة هدف نظيف أمام ناديي أسوان في الأسبوع الخامس، والاتحاد السكندري في الأسبوع السابع، وهى الخسارة التي أطاحت بألميدا من تدريب الفريق.

وبقيادة فنية من إيهاب تقهقر ترتيب الفريق إلى الترتيب الـ13 بـ13 نقطة حصدها في 15 لقاء، حيث تغلب في لقاءين فقط، وتعادل في 7 لقاءات، وتعرض للخسارة في 6 لقاءات.

أي مع إيهاب لم يحصد الفريق في 8 لقاءات سوى 6 نقاط، حيث تغلب في لقاء واحد على نادي سموحة بنتيجة هدفين دون رد في الأسبوع الـ12، وتعادل في 3 لقاءات بواقع لقاءين بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع ناديي طلائع الجيش في الأسبوع الـ11، وسيراميكا في الأسبوع الـ13، وتعادل في لقاء واحد بنتيجة سلبية مع نادي غزل المحلة في الأسبوع التاسع، وتعرض للخسارة في 4 لقاءات أمام أندية الأهلي بنتيجة 1–2 في الأسبوع الثامن، وفيوتشر بنتيجة 2–3 في الأسبوع العاشر، وبيراميدز بنتيجة 3 أهداف دون مقابل في الأسبوع الـ14، وإنبي بنتيجة هدف نظيف في الأسبوع الـ15، وهى الخسارة التي تسببت في رحيله.

الإسماعيلي

حين تولى المسئولية الفنية للإسماعيلي لأول مرة في مارس 2021 خلفًا للبوسني دراجان يوفيتش كان يحتل المركز الـ17 قبل الأخير، وليس في رصيده سوى 11 نقطة جمعها من انتصار واحد تحقق على أسوان بنتيجة هدفين دون رد في الأسبوع الخامس، و8 تعادلات، و7 هزائم.

وتحت قيادة فنية من إيهاب تمكن الإسماعيلي من إنهاء الدوري في المركز الـ13 برصيد 38 نقطة جمعها من 10 انتصارات، و11 تعادلًا، و13 هزيمة.

مع العلم أنه تم خصم 3 نقاط من رصيد الإسماعيلي عقوبة إدارية.

أي فعليًا جمع الإسماعيلي بقيادة فنية من إيهاب 30 نقطة من 18 مباراة، إذ فاز في 9 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات.

أي أن إيهاب أنقذ الإسماعيلي من الهبوط إلى الدوري المصري الدرجة الثانية، وهو كان قريبا من ذلك.

مهمة إيهاب مع الإسماعيلي في الموسم المقبل أسهل من موسم 2020–2021، لأنه يقود الفريق من بداية الموسم.