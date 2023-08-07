قافلة طبية بشركة مصر للغزل والنسيج استعدادا لانطلاق فعاليات التنمية البشرية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي أهمية خاصة بالعاملين وأسرهم، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة هو إحدى أهم ركائز الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي، وتسعى كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للعاملين وأسرهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال مشاركته صباح اليوم عمال شركة مصر للغزل والنسيج وأسرهم انطلاق القافلة الطبية الكبرى بمستشفى الشركة استعدادا لبدء فاعليات بناء الإنسان والتمكين الاقتصادي والتي سيتم تنفيذها داخل شركة مصر للغزل والنسيج حتى نهاية الأسبوع للعاملين وأسرهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية دعم ورعاية قطاع العاملين بالشركات والمصانع وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم وإيمانا من المحافظة بالدور الكبير لعمالها في تحريك وإدارة منظومة الصناعة في ظل اهتمام الدولة بصناعة الغزل والنسيج.

وتفقد رحمي خلال جولته القافلة الطبية مؤكدا على استمرارها حتى نهاية الأسبوع للاطمئنان على صحة جميع العاملين بالشركة وأسرهم وضمت القافلة العديد من التخصصات منها “الأطفال- الباطنة – الجراحة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر- الرمد- الأنف والأذن- المسالك البولية- تنظيم الاسره- العظام”، ويجري الكشف بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية، ومعمل الدم والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج لمستشفى المحلة العام كما تم تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية للمترددين على القافلة.

وتابع رحمي جولته بتفقد ثلاث عربات تابعة للشركة الوطنية والمخصصة لبيع اللحوم والأسماك بأسعار مخفضة.

وخلال الجولة حرص المحافظ على الاستماع لآراء العمال موجها الشكر لهم مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع العمال على رأس أولوياته لان العمال هم سلاح التنمية وثروة مصر الحقيقية

وأوضح رحمي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ فاعليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي لعمال شركات قطاع الأعمال بالمحافظة إيمانا منها بأن العنصر البشري هو أهم ركائز التنمية وعوامل النجاح في مشروعات الدولة بمختلف النواحي.