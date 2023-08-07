صحة كفر الشيخ تستعد لافتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة سنهور الطبية

أكدت الدكتورة إلهام محمد ، وكيلة وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ ، أن هناك لجنة مشتركة من مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، وإدارة دسوق الصحية، والجهاز المركزي للمحاسبات، تقوم بمراجعة الأجهزة استعدادا لافتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة سنهور التابعة لإدارة دسوق الصحية.

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة، أن اللجنة مشكلة من الدكتورة آمال حجاج، مدير عام الرعاية الأساسية، ومنسق حملة 100 يوم صحة، والدكتورة هبة رزق، مدير إدارة العلاج الطبيعي، والدكتورة منال المنوفي، مدير إدارة دسوق الصحية، والدكتورة مها صبري، مساعد مدير الرعاية الأساسية، والأستاذ محمد عيسى، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بكفر الشيخ، بالتوجه إلى وحدة سنهور التابعة للإدارة الصحية بدسوق، لإجراء مراجعة للأجهزة الخاصة بالعلاج الطبيعي، وتحديد ما يلزم من أجهزة استعدادا لافتتاح القسم.

وأوضحت، أنه تم المرور على الوحدة للتأكد من مدى تفعيل خدمات حملة "100 يوم صحة" وتفعيل جميع المبادرات الرئاسية بالوحدة، كما تم التأكد من جودة الخدمات ومدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة من خلال الحملة، موجهة الشكر لأهالي قرية سنهور، لدورهم الفعال ومشاركتهم المجتمعية، كما أشارت إلى أن الهدف الرئيسي من أعمال التطوير هو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تماشيا مع رؤية مصر 2030.

ومؤخراً أعلنت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تقديم 6 ألاف و932 خدمة من خلال حملة "100 يوم صحة" ، في جميع مراكز المحافظة، موضحة أن الخدمات التي قدمتها حملة "100 يوم صحة" تضمنت 971 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 508 خدمة.

وأضافت أن حملة "100 يوم صحة" ، قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ41 طفلا، فيما قدمت 1701 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وأشارت إلى أن الحملة قدمت 64 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين.

وقال الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، إن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 271 مواطن، وتابع أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 599 منتفعة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 2570 طفلا.