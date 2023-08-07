الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فريق جامعة كفر الشيخ يحصد المركز الأول في مسابقة enactus

فريق الجامعة
فريق الجامعة

أكد د.عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الاثنين، حصول فريق جامعة كفرالشيخ في مسابقة Enactus Egypt على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والتأهيل لتمثيل مصر في مسابقة enactus العالمية في هولندا في أكتوبر المقبل.

أضاف رئيس جامعة كفر الشيخ أن فريق جامعة كفرالشيخ قام بالتصفية بين 58 جامعة وتمت التصفية إلى 33 جامعة وحصدت جامعة كفرالشيخ على المركز الاول بين الـ10 جامعات الأوائل بمشروعهم هيرميتيا حيث يعالج المشروع بشكل رئيسي المخلفات العضوية بطريقة صحية وآمنة لإنتاج بروتين عالي القيمة وبطرق اقتصادية لمجابهة غلاء الاسعار فى مكونات الأعلاف.

من جانبه، أوضح د.محمد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مشروع هيرميتيا يقوم باستخلاص البروتين من حشرة الجندي الأسود التي تتغذى على مخلفات الطعام وبالتالي يقوم بحل مشكلتين في نفس الوقت وهى مشكلة فضلات الطعام ومشكلة الأعلاف باستخدام مصدر البروتين الحيواني المستخلص من حشرة الجندي الأسود، فيقوموا بصنع أعلاف للأسماك، أعلاف للدواجن، أعلاف للمواشي و أعلاف لسمك الزينة، أيضا من أجل تحقيق مشروع متكامل واستغلال كل أجزاء الحشرة، قام الطلاب بصنع مادة الكايتوزان من بقايا قشريات الحشرة، كما قام الطلاب، أيضًا، بابتكار اول منقي مياه يمكن استخدامه في مزارع الأسماك المفتوحة وتحقيق كفاءة عالية لهذه المزارع.

ئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي مصر مركز أول طلاب مسابقة
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